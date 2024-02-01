В Горловке взрывоопасный предмет попал в автобус

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в городе на остановке «Строитель» взрывоопасный предмет попал в автобус.

РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале. В результате произошедшего один человек получил ранения. Отмечается, что боеприпас не разорвался. Накануне ВС Украины сбросили боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка.