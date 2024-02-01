В Горловке взрывоопасный предмет попал в автобус
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в городе на остановке «Строитель» взрывоопасный предмет попал в автобус.
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В результате произошедшего один человек получил ранения.
Отмечается, что боеприпас не разорвался.
Накануне ВС Украины сбросили боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка.
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