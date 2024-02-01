В Москве осудили мужчину на 13 лет колонии за доведение до самоубийства сына

Московская прокуратура заявила, что суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима мужчину за доведение до самоубийства девятилетнего сына.

Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.

«С учётом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры житель столицы приговорён к 13 годам лишения свободы за доведение до самоубийства своего сына... Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и применял насилие в отношении своего сына. Также он кричал на ребёнка и оскорблял его.

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