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В Москве осудили мужчину на 13 лет колонии за доведение до самоубийства сына

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Московская прокуратура заявила, что суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима мужчину за доведение до самоубийства девятилетнего сына.
В Москве осудили мужчину на 13 лет колонии за доведение до самоубийства сына
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.

«С учётом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры житель столицы приговорён к 13 годам лишения свободы за доведение до самоубийства своего сына... Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и применял насилие в отношении своего сына. Также он кричал на ребёнка и оскорблял его. 

Ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении трёх молодых людей по делу о доведении до суицида 19-летнего студента.

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