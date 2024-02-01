Россияне назвали лучший возраст для вступления в брак

В новом исследовании россиянам предложили назвать оптимальный, по их мнению, возраст для заключения брака. Почти половина опрошенных (44%) считают, что это возраст от 26 до 35 лет.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные медиахолдинга Rambler&Co.

Ещё 37% респондентов назвали возраст с 21 до 25 лет, 6% — старше 35 лет, 3% — с 18 до 20 лет. 10% опрошенных заявили, что возраст не является важным критерием.

При этом штамп о браке в паспорте важен для 60% участников опроса, тогда как для 40% это не имеет значения.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столичных загсах в 2023 году зарегистрировали более 86,5 тыс. браков.