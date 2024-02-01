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Московская компания выпустила более 100 новейших мобильных комплексов связи

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Московский производитель представил мобильные комплексы для организации связи в труднодоступных и отдалённых местах.

Об этом информирует телеканал «360».

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что портативные устройства компании «Инкарнет» помогут в работе поисковых отрядов и экстренных служб.

По его словам, за прошлый год производитель выпустил более 100 таких комплексов. Эти устройства весят всего 2,5 кг и объединяют каналы мобильного интернета сразу от нескольких сотовых операторов связи, обеспечивая высокую скорость подключения.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что более 9,3 тыс. крупных и средних предприятий столицы показали прибыль по итогам первых трёх кварталов прошлого года.

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