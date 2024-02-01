Собянин: 28 офисов «Мои документы» отремонтировали в Москве в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году в столице привели в порядок 28 офисов «Мои документы». Их делают более комфортными для посетителей.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В частности, капремонт провели в здании центра госуслуг в Москворечье-Сабурово.

Кроме того, в ТЦ «Кунцево Плаза» функционирует флагманский офис, где предлагают максимальный набор сервисов. А ещё 26 офисов «Мои документы» оборудованы для приёма маломобильных граждан, отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что сеть многофункциональных центров Ставропольского края обработала свыше 2 млн обращений по итогам 2023 года, тогда как за первый год работы таких МФЦ их услугами воспользовались 300 тыс. человек.