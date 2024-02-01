Собянин: 28 офисов «Мои документы» отремонтировали в Москве в 2023 году
- РИА Новости
Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
В частности, капремонт провели в здании центра госуслуг в Москворечье-Сабурово.
Кроме того, в ТЦ «Кунцево Плаза» функционирует флагманский офис, где предлагают максимальный набор сервисов. А ещё 26 офисов «Мои документы» оборудованы для приёма маломобильных граждан, отметил Собянин.
Ранее сообщалось, что сеть многофункциональных центров Ставропольского края обработала свыше 2 млн обращений по итогам 2023 года, тогда как за первый год работы таких МФЦ их услугами воспользовались 300 тыс. человек.