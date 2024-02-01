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Состояние богатейших бизнесменов России выросло на $7,953 млрд с начала года

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С начала 2024 года состояние самых богатых бизнесменов России выросло ещё на $7,953 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.
Состояние богатейших бизнесменов России выросло на $7,953 млрд с начала года
  • Gettyimages.ru

«Индекс миллиардеров» агентство рассчитывает на основе стоимости акций компаний.

Так, например, с начала года основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов заработал $2,14 млрд, а состояние главы совета директоров НЛМК Владимира Лисина выросло на $1,35 млрд. Основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов смог увеличить свои доходы на $838 млн.

В августе 2023 года гендиректор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России.

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