В Рязанском районе Москвы построят жилой комплекс с соцобъектами

На месте бывшей промзоны «Грайвороново» в Рязанском районе Москвы построят жилой комплекс с социальными объектами, заявил заммэра Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

Площадь жилого комплекса составит более 240 тыс. кв. м. На участке будут также возведены офисные здания и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Кроме того, запланировано строительство образовательного комплекса со школой и детским садом.

«Объём инвестиций может составить почти 52 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более 1,13 млрд рублей», — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Инвестора определят по итогам открытого аукциона.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что с 2011 года в Москве построили более 400 детсадов. В частности, в 2023 году начали работу 33 новых учреждения. Четыре из них находятся в районах Покровское-Стрешнево, Молжаниновский, Чертаново Южное и в поселении Сосенском.