Около 22,5 тысячи гостей посетили лыжные трассы Подмосковья за неделю

Лыжные трассы Московской области посетили 22,5 тыс. человек в период с 22 по 28 января.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что на территории региона функционирует 52 лыжные трассы, из них 21 лыжня протяжённостью до 1 км и 31 трасса — от 1 до 17 км.

Кроме того, по его словам, в регионе доступны десять новейших лыжных трасс: в Балашихе, Домодедово, Истре, Лыткарине, Подольске, Электростали, Химках, Видном, Лобне и Люберцах.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.