СК Приморья проверит информацию о домогательствах худрука КВН к подросткам

Управление Следственного комитета по Приморью займётся проверкой информации о якобы сексуальных домогательствах художественного руководителя краевого КВН несколько лет назад в отношении трёх девушек, которые тогда были несовершеннолетними.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Разберёмся», — ответили агентству в ведомстве на вопрос, соответствует ли действительности данная информация.

При этом в Следственном комитете России сказали, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат «об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении жительниц Приморского края». В СК России также сообщили, что против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 133 УК России («Понуждение к действиям сексуального характера»).

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента с домогательством к 12-летней девочке в автобусе в Твери.