Кадыров сообщил о присвоении Делимханову звания генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутату Госдумы Адаму Делимханову присвоено звание генерал-майора.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, президент России Владимир Путин присвоил воинское звание Делимханову указом от 30 января.

Кадыров рассказал, что с начала СВО Адам Делимханов сражался «в первых рядах защитников России».

Глава Чечни добавил, что Делимханов участвовал в освобождении Мариуполя и других важных населённых пунктов ДНР.

В ноябре Делимханов сообщил, что сына главы Чечни Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, входящего в состав Министерства обороны.