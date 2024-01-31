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Кадыров сообщил о присвоении Делимханову звания генерал-майора

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутату Госдумы Адаму Делимханову присвоено звание генерал-майора.
Кадыров сообщил о присвоении Делимханову звания генерал-майора
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, президент России Владимир Путин присвоил воинское звание Делимханову указом от 30 января.

Кадыров рассказал, что с начала СВО Адам Делимханов сражался «в первых рядах защитников России».

Глава Чечни добавил, что Делимханов участвовал в освобождении Мариуполя и других важных населённых пунктов ДНР.

В ноябре Делимханов сообщил, что сына главы Чечни Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, входящего в состав Министерства обороны.

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