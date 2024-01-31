Кадыров сообщил о присвоении Делимханову звания генерал-майора
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, президент России Владимир Путин присвоил воинское звание Делимханову указом от 30 января.
Кадыров рассказал, что с начала СВО Адам Делимханов сражался «в первых рядах защитников России».
Глава Чечни добавил, что Делимханов участвовал в освобождении Мариуполя и других важных населённых пунктов ДНР.
В ноябре Делимханов сообщил, что сына главы Чечни Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, входящего в состав Министерства обороны.