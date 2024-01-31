Омбудсмен: находящиеся в СИЗО в Москве медийные личности сидят в обычных камерах

Находящиеся в московском СИЗО медийные личности пребывают в обычных камерах, заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Персоны, известные в России и в нашем городе, — многих из них посещаем, они находятся все в обычных, адекватных условиях, с ними в камерах пребывают обычные люди, которых никто не знает», — цитирует её РИА Новости.

По словам Потяевой, блогера Елену Блиновскую ещё не посещали — условия, в которых находится она, предстоит проверить.

Омбудсмен отметила, что несколько лет назад в обществе широко обсуждалась тема ВИП-камер в СИЗО.

«На сегодняшний день в соответствии с законом все размещены в тех камерах, которые предназначены для их пребывания, они, в принципе, все одинаковы», — добавила Потяева.

22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом. Поводом для этого стало ходатайство следствия, которое заявило о неоднократных нарушениях условий исполнения меры пресечения.