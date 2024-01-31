Участники ВФМ-2024 обсудят новые возможности БРИКС
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Партнёр мероприятия — Национальный комитет по исследованию БРИКС.
Участники ВФМ-2024 смогут больше узнать о путях сотрудничества между Россией, Бразилией, Индией, КНР, ЮАР, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией, Эфиопией и другими странами.
Среди тем — перспективы глобализации и обратного ей процесса, а также вклад, который молодёжь может внести в формирование миропорядка.
«Дискуссия и дебаты о БРИКС на Всемирном фестивале молодёжи актуальны тем, что проходят в год председательства России в расширенном БРИКС. Участие в наших мероприятиях поможет молодым людям понять, как страны этого объединения справляются с глобальными проблемами, как взаимодействуют в разных областях и планируют ещё больше расширить это взаимодействие», — заявил заместитель председателя правления Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
По его словам, мероприятия будут полезны для молодых людей, желающих обменяться опытом и идеями с представителями разных культур.
В качестве экспертов приглашены представители Национального комитета по исследованию БРИКС, Евразийского информационно-аналитического консорциума, руководители исследовательских центров из Бразилии, Китая, Индии и ЮАР.