Участники ВФМ-2024 обсудят новые возможности БРИКС

На площадке Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) обсудят новые возможности и вызовы, с которыми сталкиваются члены БРИКС в эпоху глобального развития.

Партнёр мероприятия — Национальный комитет по исследованию БРИКС.

Участники ВФМ-2024 смогут больше узнать о путях сотрудничества между Россией, Бразилией, Индией, КНР, ЮАР, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией, Эфиопией и другими странами.

Среди тем — перспективы глобализации и обратного ей процесса, а также вклад, который молодёжь может внести в формирование миропорядка.

«Дискуссия и дебаты о БРИКС на Всемирном фестивале молодёжи актуальны тем, что проходят в год председательства России в расширенном БРИКС. Участие в наших мероприятиях поможет молодым людям понять, как страны этого объединения справляются с глобальными проблемами, как взаимодействуют в разных областях и планируют ещё больше расширить это взаимодействие», — заявил заместитель председателя правления Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.

По его словам, мероприятия будут полезны для молодых людей, желающих обменяться опытом и идеями с представителями разных культур.

В качестве экспертов приглашены представители Национального комитета по исследованию БРИКС, Евразийского информационно-аналитического консорциума, руководители исследовательских центров из Бразилии, Китая, Индии и ЮАР.