RT в Telegram
Подпишись

Хутор Панков в Белгородской области попал под обстрел украинских войск

Короткая ссылка
Украинские военные нанесли удар по хутору Панков Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Хутор Панков в Белгородской области попал под обстрел украинских войск
  • РИА Новости

По его словам, повреждения получила линия электропередачи, восемь населённых пунктов осталось без света, в том числе посёлки Красное, Первомайский, Ленинский, хутора Марьино, Мухин, Панков, сёла Вознесеновка и Нежеголь.

Губернатор добавил, что сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия обстрела ВСУ после согласования с Минобороны России.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Тишанка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить