Хутор Панков в Белгородской области попал под обстрел украинских войск
- РИА Новости
По его словам, повреждения получила линия электропередачи, восемь населённых пунктов осталось без света, в том числе посёлки Красное, Первомайский, Ленинский, хутора Марьино, Мухин, Панков, сёла Вознесеновка и Нежеголь.
Губернатор добавил, что сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия обстрела ВСУ после согласования с Минобороны России.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Тишанка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.