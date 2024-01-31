Хутор Панков в Белгородской области попал под обстрел украинских войск

Украинские военные нанесли удар по хутору Панков Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждения получила линия электропередачи, восемь населённых пунктов осталось без света, в том числе посёлки Красное, Первомайский, Ленинский, хутора Марьино, Мухин, Панков, сёла Вознесеновка и Нежеголь.

Губернатор добавил, что сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия обстрела ВСУ после согласования с Минобороны России.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Тишанка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.