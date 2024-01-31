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Жители Свердловской и Нижегородской областей чувствуют себя наиболее счастливыми

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Недавний опрос показал, что наиболее счастливыми чувствуют себя жители Свердловской, Нижегородской и Самарской областей, а также Татарстана.
Жители Свердловской и Нижегородской областей чувствуют себя наиболее счастливыми
  • Gettyimages.ru

Счастливыми ощущают себя 9% респондентов из числа принявших участие в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет «Газета.Ru».

Чаще чувствуют себя счастливыми жители Екатеринбурга и Свердловской области — 22% из них оценили уровень счастья на пять баллов. На втором месте — нижегородцы (16%), на третьем — жители Татарстана и Самарской области (по 11%).

Кроме того, 28% россиян оценили уровень своего счастья на четыре балла. Это жители Краснодарского края (44%), Свердловской области (39%) и Татарстана (33%).

На тройку уровень собственного счастья оценили 32% участников. Из них 45% оказались жителями Новосибирской области, 39% — Самары и области, 36% — нижегородцами.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.

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