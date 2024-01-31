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Автоэксперт Рузанов дал советы по посещению автомоек зимой

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов заявил, что посещение автомойки зимой так же важно, как и летом. Он объяснил это обилием реагентов на российских дорогах, которые портят лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля и другие детали.

Для посещения автомойки лучше выбрать день, когда на улице не ниже -15 °С, поделился эксперт в интервью «Российской газете».

«Идеально, если после мороза вашему автомобилю дадут постоять в тепле минут пять — десять, чтобы не было негативного влияния на ЛКП от резкого перепада температур», — отметил Рузанов.

После мытья он рекомендовал обработать резиновые уплотнители, петли и замки силиконом, чтобы эти части не примерзали в мороз. А сам автомобиль следует просушить и продуть перед выездом с мойки, добавил эксперт.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

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