Автоэксперт Рузанов дал советы по посещению автомоек зимой
Для посещения автомойки лучше выбрать день, когда на улице не ниже -15 °С, поделился эксперт в интервью «Российской газете».
«Идеально, если после мороза вашему автомобилю дадут постоять в тепле минут пять — десять, чтобы не было негативного влияния на ЛКП от резкого перепада температур», — отметил Рузанов.
После мытья он рекомендовал обработать резиновые уплотнители, петли и замки силиконом, чтобы эти части не примерзали в мороз. А сам автомобиль следует просушить и продуть перед выездом с мойки, добавил эксперт.
Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.