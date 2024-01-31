Администрация Петербурга сообщила об инциденте на промплощадке в Невском районе
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации.
Отмечается, что «инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств», произошёл в зоне слива мазута на промплощадке.
Никто не пострадал, вреда имуществу не причинено.
Также сообщается, что местная администрация взаимодействует с правоохранительными и силовыми ведомствами.
Ранее сообщалось, что общежитие загорелось во Владимирской области.