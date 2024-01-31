Московская компания займётся реорганизацией бывшей промзоны «Огородный проезд»
- РИА Новости
Редевелопмент участков в районах Бутырский и Марьина Роща (СВАО) общей площадью более 15 га осуществит предприятие ООО «К-ИНВЕСТ», входящее в группу компаний «КРОСТ», сообщает НСН.
«Здесь построят свыше 192 тыс. кв. м недвижимости», — сказал вице-мэр, отметив, что срок реализации проекта — восемь лет.
По его словам, в развитие площадки будет вложено свыше 63,7 млрд рублей, а реализация проекта позволит создать 2,7 тыс. рабочих мест.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что городские власти заключили договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Выхино» в ЮВАО общей площадью 7,31 га.