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Московская компания займётся реорганизацией бывшей промзоны «Огородный проезд»

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица заключила соглашение о реорганизации трёх участков бывшей промзоны «Огородный проезд» по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Московская компания займётся реорганизацией бывшей промзоны «Огородный проезд»
  • РИА Новости

Редевелопмент участков в районах Бутырский и Марьина Роща (СВАО) общей площадью более 15 га осуществит предприятие ООО «К-ИНВЕСТ», входящее в группу компаний «КРОСТ», сообщает НСН.

«Здесь построят свыше 192 тыс. кв. м недвижимости», — сказал вице-мэр, отметив, что срок реализации проекта — восемь лет.

По его словам, в развитие площадки будет вложено свыше 63,7 млрд рублей, а реализация проекта позволит создать 2,7 тыс. рабочих мест.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что городские власти заключили договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Выхино» в ЮВАО общей площадью 7,31 га.

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