В список террористов включены 11 фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Росфинмониторинг внёс в список террористов 11 фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года, следует из базы данных ведомства.

Уточняется, что речь идёт об Олеге Антипове, Александре Былине, Дмитрии Тяжёлых, Сергее Андрейченко, Артёме и Георгии Азатьянах, Романе Соломко, Владимире Злобе, Артуре Терчаняне, Денисе Коваче и Михаиле Цюркало.

Кроме того, в перечень внесли боевика 12-го запасного батальона «Правого сектора»* Павла Зозулика.

Ранее Московский городской суд принял решение о продлении до 8 января 2024 года ареста троих обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).