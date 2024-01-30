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Автоэксперт Рязанов посоветовал не откладывать визит в сервисный центр зимой

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Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов заявил, что не стоит откладывать визит в сервисный центр, если зимой на машине появились даже незначительные признаки неисправности.
Автоэксперт Рязанов посоветовал не откладывать визит в сервисный центр зимой
  • Gettyimages.ru

«Не нужно и недооценивать необходимость дополнить набор автомобилиста зимой такими инструментами, как буксировочный трос и «прикуриватели» для аккумулятора. Летом подобная предусмотрительность может и не пригодиться, но в холодное время года может произойти любой природный катаклизм, поэтому эти вещи станут необходимыми», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, также нежелательно нарушать сроки установки зимней резины, поскольку если летом факт замены покрышек не будет критичным, то в холодное время использование не подходящей по сезону резины грозит попаданием в ДТП.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

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