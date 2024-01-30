На Урале суд оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов в Лесном

Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование в отношении директора автотранспортного предприятия и водителя по уголовному делу о ДТП в закрытом городе Лесном, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом информирует пресс-служба суда.

Как было установлено, 10 июня 2021 года в Лесном у рейсового автобуса, перевозившего более 40 работников местного предприятия, в связи с изношенностью механизмов отказали тормоза.

Водителю не удалось остановить автобус, двигающийся под уклон.

В результате он совершил наезд на ворота предприятия, за которыми находились люди. В результате восемь пешеходов погибли, ещё двое получили тяжёлые травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.

В мае 2023 года суд города Лесного назначил водителю автобуса четыре года принудительных работ, а директору автотранспортного предприятия — год ограничения свободы.

30 января 2024 года суд апелляционной инстанции постановил освободить директора предприятия от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

При этом приговор в отношении водителя отменён, уголовное дело в отношении него прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним также признано право на реабилитацию.