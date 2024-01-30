Сотрудников ростовской больницы ГУФСИН осудили за издевательства
- РИА Новости
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области, пишет ТАСС.
По данным следствия, в течение 2020 года начальница психиатрического отделения по указанию замначальника ростовской больницы ГУФСИН применяла к пациентам меры физического воздействия. Чтобы скрыть нарушения, она привлекла врача-психиатра отделения для внесения в медицинские карты пациентов недостоверных сведений.
Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.