Сотрудников ростовской больницы ГУФСИН осудили за издевательства

Замначальника ростовской больницы ГУФСИН, начальницу психиатрического отделения подведомственной медсанчасти и её подчинённую осудили по делу об издевательствах над заключёнными пациентами.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области, пишет ТАСС.

По данным следствия, в течение 2020 года начальница психиатрического отделения по указанию замначальника ростовской больницы ГУФСИН применяла к пациентам меры физического воздействия. Чтобы скрыть нарушения, она привлекла врача-психиатра отделения для внесения в медицинские карты пациентов недостоверных сведений.

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