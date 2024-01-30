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Сотрудников ростовской больницы ГУФСИН осудили за издевательства

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Замначальника ростовской больницы ГУФСИН, начальницу психиатрического отделения подведомственной медсанчасти и её подчинённую осудили по делу об издевательствах над заключёнными пациентами.
Сотрудников ростовской больницы ГУФСИН осудили за издевательства
  • РИА Новости

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области, пишет ТАСС.

По данным следствия, в течение 2020 года начальница психиатрического отделения по указанию замначальника ростовской больницы ГУФСИН применяла к пациентам меры физического воздействия. Чтобы скрыть нарушения, она привлекла врача-психиатра отделения для внесения в медицинские карты пациентов недостоверных сведений.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.

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