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Жительница Пятигорска выбросила новорождённого в выгребную яму

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Жительница города Пятигорска родила ребёнка и выбросила его в выгребную яму, заявило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Ставропольскому краю.
Жительница Пятигорска выбросила новорождённого в выгребную яму
  • РИА Новости

«8 января текущего года в посёлке Горячеводский женщина на территории частного домовладения родила живого ребёнка мужского пола и выкинула в выгребную яму. После этого уехала в другой населённый пункт», — говорится в сообщении.

27 января сожитель женщины нашёл тело малыша и сообщил правоохранительным органам. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

СК возбудил уголовное дело по ст. 106 УК России («Убийство матерью новорождённого ребёнка»).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области арестовали мать, ударившую дочь головой об пол.

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