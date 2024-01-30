Жительница Пятигорска выбросила новорождённого в выгребную яму
- РИА Новости
«8 января текущего года в посёлке Горячеводский женщина на территории частного домовладения родила живого ребёнка мужского пола и выкинула в выгребную яму. После этого уехала в другой населённый пункт», — говорится в сообщении.
27 января сожитель женщины нашёл тело малыша и сообщил правоохранительным органам. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
СК возбудил уголовное дело по ст. 106 УК России («Убийство матерью новорождённого ребёнка»).
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области арестовали мать, ударившую дочь головой об пол.