Мишустин заявил о крайне высоком уровне реализации нацпроектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о крайне высоком уровне реализации национальных проектов.

Об этом он заявил в ходе стратегической сессии о реализации национальных проектов и достижении национальных приоритетов.

«Всё, что запланировано, — выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%. Есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил включить создание и запуск малых космических аппаратов в новый национальный проект по космическим сервисам.