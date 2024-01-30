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Суд заочно арестовал сотрудника СБУ, возбудившего дело против Вышинского

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Басманный суд Москвы заочно арестовал сотрудника СБУ Андрея Просняка, незаконно возбудившего дело против журналиста Кирилла Вышинского.
Суд заочно арестовал сотрудника СБУ, возбудившего дело против Вышинского
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Отмечается, что начальнику следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины Просняку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.

Он проходит по уголовному делу по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела).

Просняк объявлен в международный розыск.

В январе 2019 года СК России возбудил уголовное дело против Просняка.

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