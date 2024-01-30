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РОМИР: Путин возглавил рейтинг доверия россиян

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Российский президент Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян, свидетельствуют данные из исследования холдинга РОМИР.
РОМИР: Путин возглавил рейтинг доверия россиян
  • globallookpress.com

На второй сточке оказался глава МИД России Сергей Лавров, на третьей — премьер-министр Михаил Мишустин, а на четвёртой — министр обороны Сергей Шойгу. На пятом месте находится телеведущий каналов «Россия 1» и Соловьёв-Live Владимир Соловьёв.

Шестое и седьмое место заняли зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов. На восьмой позиции  — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на девятой — актёр Константин Хабенский, на десятой — телеведущая Ольга Скабеева.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что Путину доверяют 80,3% россиян, 16% выразили своё недоверие.

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