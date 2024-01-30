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Драматурга Гельмана сбила машина у театра имени Пушкина

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Сценариста и драматурга Александра Гельмана сбила машина у театра имени Пушкина, у него сломаны обе ноги.
Драматурга Гельмана сбила машина у театра имени Пушкина
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Вчера его сбила машина возле театра Пушкина. Самочувствие сейчас его нормальное, у него переломы обеих ног, и он загипсован и находится дома. Чувствует себя хорошо», — заявил РИА Новости его сын Павел Гельман.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Театра на Покровке Веры Молчановой, она умерла в возрасте 81 года.

Также стало известно, что умерла итальянская актриса Сандра Мило, которую считали музой Федерико Феллини.

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