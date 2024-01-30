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В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

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В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.
В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами
  • РИА Новости

Возглавил штаб председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалёв.

«Наша главная задача не меняется — обеспечение максимальной открытости и прозрачности избирательного процесса. Для этого мы серьёзно готовимся и формируем корпус наблюдателей: часть из них работает непосредственно на участках, другие посменно в круглосуточном режиме ведут видеонаблюдение из штаба», — заявил он.

Заместителями руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами стали Александр Асафов, председатель Экспертного совета по социальным исследованиям и мониторингу настроения москвичей, — он будет курировать информационное сопровождение, и Илья Массух, председатель комиссии по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного города», — он также возглавит электронный штаб.

В ходе заседания было объявлено о начале набора в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. Записаться в корпус и узнать подробнее о работе наблюдателей можно на сайте.

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