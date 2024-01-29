RT в Telegram
Подпишись

Правительство выдвинуло Орешкина, Чернышенко и Силуанова в набсовет Сбербанка

Короткая ссылка
Правительство предложило список кандидатов представителей России в наблюдательный совет Сбербанка, в него могут войти помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев.
Правительство выдвинуло Орешкина, Чернышенко и Силуанова в набсовет Сбербанка
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

Агентство напоминает, что в апреле 2023 года Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе. В него вошли 14 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить