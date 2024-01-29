Правительство выдвинуло Орешкина, Чернышенко и Силуанова в набсовет Сбербанка
Правительство предложило список кандидатов представителей России в наблюдательный совет Сбербанка, в него могут войти помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев.
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.
Агентство напоминает, что в апреле 2023 года Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе. В него вошли 14 человек.
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