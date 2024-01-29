Правительство выдвинуло Орешкина, Чернышенко и Силуанова в набсовет Сбербанка

Правительство предложило список кандидатов представителей России в наблюдательный совет Сбербанка, в него могут войти помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев.

globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства. Агентство напоминает, что в апреле 2023 года Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе. В него вошли 14 человек.