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Собянин прокомментировал ход строительства станции метро «Генерала Тюленева»

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Станция «Генерала Тюленева» Троицкой линии Московского метрополитена находится в высокой степени строительной готовности, заявил мэр Сергей Собянин в ходе осмотра работ.
Собянин прокомментировал ход строительства станции метро «Генерала Тюленева»
  • © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает НСН.

«В целом ветка должна быть запущена в конце этого года. По крайней мере, все основные строительные работы будут завершены», — сказал Собянин.

Со своей стороны, генеральный директор компании-подрядчика «УРСТ» Сергей Григоркевич отметил, что готовность объекта оценивается в 70%. Завершается устройство основных конструкций и верхнего строения пути, идут отделочные работы.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок.

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