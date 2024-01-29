Собянин прокомментировал ход строительства станции метро «Генерала Тюленева»

Станция «Генерала Тюленева» Троицкой линии Московского метрополитена находится в высокой степени строительной готовности, заявил мэр Сергей Собянин в ходе осмотра работ.

Об этом сообщает НСН.

«В целом ветка должна быть запущена в конце этого года. По крайней мере, все основные строительные работы будут завершены», — сказал Собянин.

Со своей стороны, генеральный директор компании-подрядчика «УРСТ» Сергей Григоркевич отметил, что готовность объекта оценивается в 70%. Завершается устройство основных конструкций и верхнего строения пути, идут отделочные работы.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок.