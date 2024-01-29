В «Турпомощи» рассказали о популярных направлениях среди россиян в период праздников

В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, какие направления были наиболее популярны среди россиян в период праздников в 2023 году и в начале 2024-го.

Так, уточняется, что на новогодние праздники в тренде остаются Москва и Санкт-Петербург, Великий Устюг, Краснодарский край и Карелия.

«В сегменте горнолыжного туризма спрос идёт на Красную Поляну (Сочи), Шерегеш (Кемеровская область), Домбай (Карачаево-Черкесия), Архыз (Карачаево-Черкесия) и другие курорты Приэльбрусья разного уровня», — отметили в ассоциации.

Лидерами среди зарубежных направлений, как отмечается, остаются Египет, Таиланд, ОАЭ, Куба и Шри-Ланка. Также у туристов востребованы экзотические страны, такие как Таиланд.

«Таиланд сделал ещё один шаг в пользу привлечения российских туристов к себе — это 90 дней безвизового пребывания на своей территории. Это очень серьёзный момент на предмет того, чтобы российский турист достаточно продолжительный период отдыхал на территории Таиланда», — уточнили в пресс-службе «Турпомощи».

Также спросом пользуются Белоруссия, Абхазия, Казахстан, Армения.