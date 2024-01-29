RT в Telegram
Подпишись

Москвичи проголосуют за лучшие фотографии новогодних электробусов

Короткая ссылка
Участники проекта «Активный гражданин» в ходе голосования определят победителей конкурса фотографий праздничных электробусов.
Москвичи проголосуют за лучшие фотографии новогодних электробусов

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Заместитель мэра, глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что более 750 единиц городского транспорта оформили по случаю Нового года.

«Новогодние электробусы, автобусы, поезда метро и МЦД, трамваи и электрические речные суда будут курсировать в столице до 1 марта», — заметил вице-мэр.

Фотоконкурс проводится по инициативе ГУП «Мосгортранс» на официальных страницах Департамента транспорта в соцсетях.

Ранее электронная газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в новогодние и рождественские праздники пассажиры совершили 63,5 млн поездок на городском транспорте, что на 4% больше, чем годом ранее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить