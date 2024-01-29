Москвичи проголосуют за лучшие фотографии новогодних электробусов

Участники проекта «Активный гражданин» в ходе голосования определят победителей конкурса фотографий праздничных электробусов.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Заместитель мэра, глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что более 750 единиц городского транспорта оформили по случаю Нового года.

«Новогодние электробусы, автобусы, поезда метро и МЦД, трамваи и электрические речные суда будут курсировать в столице до 1 марта», — заметил вице-мэр.

Фотоконкурс проводится по инициативе ГУП «Мосгортранс» на официальных страницах Департамента транспорта в соцсетях.

Ранее электронная газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в новогодние и рождественские праздники пассажиры совершили 63,5 млн поездок на городском транспорте, что на 4% больше, чем годом ранее.