Собянин сообщил об открытии двух участков на Коммунарском шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении строительства двух эстакад на Коммунарском шоссе в районе ТЦ «Мега Тёплый Стан».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Собянин отметил, что благодаря запуску двух путепроводов улучшатся подъезды к одному из крупнейших торговых центров.

Также, по его словам, «улучшится ситуация в Коммунарке» и частично разгрузятся Калужское шоссе и МКАД.

Строительство участков стартовало в октябре 2022 года. Завершились работы на три месяца раньше контрактного срока.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсирует более 1,3 тыс. электробусов.