RT в Telegram
Подпишись

Собянин сообщил об открытии двух участков на Коммунарском шоссе

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении строительства двух эстакад на Коммунарском шоссе в районе ТЦ «Мега Тёплый Стан».
Собянин сообщил об открытии двух участков на Коммунарском шоссе

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Собянин отметил, что благодаря запуску двух путепроводов улучшатся подъезды к одному из крупнейших торговых центров.

Также, по его словам, «улучшится ситуация в Коммунарке» и частично разгрузятся Калужское шоссе и МКАД.

Строительство участков стартовало в октябре 2022 года. Завершились работы на три месяца раньше контрактного срока.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсирует более 1,3 тыс. электробусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить