Собянин сообщил об открытии двух участков на Коммунарском шоссе
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.
Собянин отметил, что благодаря запуску двух путепроводов улучшатся подъезды к одному из крупнейших торговых центров.
Также, по его словам, «улучшится ситуация в Коммунарке» и частично разгрузятся Калужское шоссе и МКАД.
Строительство участков стартовало в октябре 2022 года. Завершились работы на три месяца раньше контрактного срока.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсирует более 1,3 тыс. электробусов.