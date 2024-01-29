В Петербурге полиция задержала троих жителей, снимавших нападения на граждан

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установило и задержало трёх молодых людей после публикации видео драки в социальных сетях.

Об этом информирует пресс-служба главка.

Отмечается, что видео конфликта было найдено в ходе мониторинга соцсетей.

По итогам изучения видеоролика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Трое местных жителей доставлены в отдел полиции.

Отмечается, что ранее автор видео и его приятели уже попадали в поле зрения полиции за публикацию подобного ролика в конце 2023 года.

Как пишет «Фонтанка», в сети была опубликована подборка роликов с комментарием о группе молодых людей, которые снимали видео нападения на граждан в центре Петербурга и в ТРК и размещали их в соцсетях.