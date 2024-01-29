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Участники Всемирного фестиваля молодёжи пройдут Дорогой памяти

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Более 500 зарубежных гостей Всемирного фестиваля молодёжи пройдут по одному из пяти маршрутов региональной программы, который получил название «Дорога памяти».
Участники Всемирного фестиваля молодёжи пройдут Дорогой памяти
  • РИА Новости

«В этом году мы отмечаем одну из важнейших дат в истории нашего города. Ровно 80 лет назад — 27 января 1944 года — была полностью снята блокада Ленинграда», — заявил председатель Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт‑Петербурга Богдан Заставный.

По его словам, очень важно рассказать иностранным гостям историческую правду.

Знакомство зарубежных гостей с Санкт-Петербургом состоится 12—16 марта.

В рамках культурной программы делегация посетит Пискарёвское мемориальное кладбище, музей «Ленрезерв» и панораму «Пропавшие в кинохронике», а также современные общественные пространства, театры, научные и промышленные площадки, учреждения молодёжной политики и университеты.

Волгоград примет иностранных гостей 9—13 марта. Они посетят Мамаев курган, музей-заповедник «Сталинградская битва» и исторический парк «Россия — моя история».

В Смоленске запланированы экскурсии по памятным местам: делегация осмотрит сквер Памяти Героев и музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны».

Региональная программа в Туле состоится 10—14 марта. В частности, гости посетят Музей обороны и заложат капсулу времени.

В Курске зарубежные участники пробудут с 14 по 17 марта. Маршрут пройдёт через мемориальные комплексы, памятные и траурные места Северного фаса Курской дуги.

Белгородская область примет делегацию ВФМ-2024 с 14 по 17 марта. Гости возложат цветы к Вечному огню, примут участие в торжественной церемонии передачи и захоронения останков солдат Великой Отечественной войны, а также высадят деревья на Аллее памяти.

Региональная программа начнётся после завершения основных мероприятий в «Сириусе», которые запланированы на 10—17 марта.

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