Участники Всемирного фестиваля молодёжи пройдут Дорогой памяти

Более 500 зарубежных гостей Всемирного фестиваля молодёжи пройдут по одному из пяти маршрутов региональной программы, который получил название «Дорога памяти».

«В этом году мы отмечаем одну из важнейших дат в истории нашего города. Ровно 80 лет назад — 27 января 1944 года — была полностью снята блокада Ленинграда», — заявил председатель Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт‑Петербурга Богдан Заставный.

По его словам, очень важно рассказать иностранным гостям историческую правду.

Знакомство зарубежных гостей с Санкт-Петербургом состоится 12—16 марта.

В рамках культурной программы делегация посетит Пискарёвское мемориальное кладбище, музей «Ленрезерв» и панораму «Пропавшие в кинохронике», а также современные общественные пространства, театры, научные и промышленные площадки, учреждения молодёжной политики и университеты.

Волгоград примет иностранных гостей 9—13 марта. Они посетят Мамаев курган, музей-заповедник «Сталинградская битва» и исторический парк «Россия — моя история».

В Смоленске запланированы экскурсии по памятным местам: делегация осмотрит сквер Памяти Героев и музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны».

Региональная программа в Туле состоится 10—14 марта. В частности, гости посетят Музей обороны и заложат капсулу времени.

В Курске зарубежные участники пробудут с 14 по 17 марта. Маршрут пройдёт через мемориальные комплексы, памятные и траурные места Северного фаса Курской дуги.

Белгородская область примет делегацию ВФМ-2024 с 14 по 17 марта. Гости возложат цветы к Вечному огню, примут участие в торжественной церемонии передачи и захоронения останков солдат Великой Отечественной войны, а также высадят деревья на Аллее памяти.

Региональная программа начнётся после завершения основных мероприятий в «Сириусе», которые запланированы на 10—17 марта.