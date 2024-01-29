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Машков намерен лично передать Путину удостоверение кандидата в президенты России

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Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина Владимир Машков намерен лично передать Путину удостоверение кандидата.
Машков намерен лично передать Путину удостоверение кандидата в президенты России
  • РИА Новости

Машков отметил, что для него большая честь получить, а затем передать удостоверение кандидата в президенты Путину.

«В самое ближайшее время я это сделаю», — цитирует его ТАСС.

Сопредседатель штаба напомнил, что Путин идёт на выборы как самовыдвиженец.

По его словам, у Путина была возможность баллотироваться от партий, однако для него принципиально важно видеть поддержку россиян, независимо от их политических предпочтений.

29 января Центризбирком России зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства, назначенных на март 2024 года.

Путин стал четвёртым зарегистрированным кандидатом на предстоящих президентских выборах. 

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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