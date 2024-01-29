Уральский экс-участковый попал под суд после скандала с тайным захоронением

В Свердловской области бывший сотрудник полиции Юрий Золотко стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий из-за незаконного захоронения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, в феврале 2023 года в посёлке Шаля рабочие, копавшие могилу на местном кладбище, наткнулись на незаконное захоронение с тремя телами.

Вызванные полицейские ограничились лишь записью объяснений могильщиков и попросили закопать останки, а на следующий день в ту же могилу уже «официально» положили гроб с телом пенсионерки.

Широкой публике о произошедшем стало известно недавно от шалинского экс-участкового Юрия Золотко. По его мнению, руководство местного отдела МВД не пожелало разобраться в ситуации, потому что связано с так называемой похоронной мафией. При этом, как отметил Золотко, в данном случае есть все признаки статей о надругательстве над телами умерших и мошенничестве.

Участковый сообщил о произошедшем в Следственный комитет, рассказав и о других нарушениях. В итоге тела эксгумировали и изучили, однако ничего криминального обнаружено не было. Впоследствии в СК отметили, что не видят состава преступления в действиях руководителей Шалинского отдела полиции, при этом сам Золотко в конце декабря стал фигурантом уголовного дела: его обвинили в превышении должностных полномочий.

Экс-участковому вменяют несколько эпизодов применения силы в отношении задержанных.

«По версии СК, осенью 2020 года полицейский якобы трижды — два раза рукой и один ногой — ударил задержанного, «причинив тому физическую боль». В 2021-м насчитали восемь ударов. При этом оба потерпевших были ранее судимы», — пишет агентство.

Также имеются и другие обвинения, в том числе в нанесении лёгкого вреда здоровью.

Добавляется, что у Золотко до задержания был ряд судебных разбирательств с начальством по разным причинам: лишение премий, невыплата положенной зарплаты, дисциплинарное взыскание, воспрепятствование ношению табельного оружия, незаконное увольнение. Почти во всех делах судьи признавали правоту Золотко и обязывали МВД выплачивать материальные компенсации.