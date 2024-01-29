Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца выросло вдвое за пять лет

Число квартир и апартаментов в готовых новостройках и в строящихся ЖК в пределах Бульварного кольца Москвы с 2018 года увеличилось в два раза, а количество комплексов на разных стадиях готовности выросло в 2,5 раза за этот период.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на компании «Метриум» и «Петростиль Инвест».

Так, в конце 2018-го в пределах этой территории возвели пять новостроек, всего в них предлагалось на продажу 134 помещения. К концу 2023 года реализовали уже 17 новостроек, суммарное число квартир и апартаментов в продаже достигло почти 269.

Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что в центре столицы выросло предложение в сегменте премиального жилья. Пять лет назад покупателям предлагалось два проекта делюкс-класса, две элитные новостройки и один комплекс премиум-класса, а к концу 2023-го — 11 новостроек делюкс-класса, пять элитных проектов и один комплекс премиум-класса.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.