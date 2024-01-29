Собянин: 33 новых детсада открыли в Москве в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 2011 года открыли более 400 новых детских садов, из них 33 ввели в эксплуатацию в минувшем 2023-м.

Об этом пишет НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Он уточнил, что четыре детсада из числа открытых в прошлом году находятся в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное, Молжаниновском и в поселении Сосенском.

Все учреждения отличают современный дизайн и функциональные уличные площадки, отметил Собянин.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.