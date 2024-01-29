Собянин: 33 новых детсада открыли в Москве в 2023 году
- РИА Новости
Об этом пишет НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Он уточнил, что четыре детсада из числа открытых в прошлом году находятся в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное, Молжаниновском и в поселении Сосенском.
Все учреждения отличают современный дизайн и функциональные уличные площадки, отметил Собянин.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.