Минобороны России: в 48-м ЦНИИ создаётся кластер в интересах биологической защиты
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ.
По словам начальника войск РХБ защиты ВС России Игоря Кириллова, в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершили.
«Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что этот кластер даст возможность в кратчайшие сроки определять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты.
Ранее сообщалось, что Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов оборонного ведомства, которые дислоцированы в Московской области.