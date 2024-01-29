Минобороны России: в 48-м ЦНИИ создаётся кластер в интересах биологической защиты

В Московской области в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Министерства обороны России создаётся научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ.

По словам начальника войск РХБ защиты ВС России Игоря Кириллова, в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершили.

«Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что этот кластер даст возможность в кратчайшие сроки определять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты.

Ранее сообщалось, что Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов оборонного ведомства, которые дислоцированы в Московской области.