RT в Telegram
Подпишись

Крупный логистический центр Х5 собираются построить под Тамбовом

Короткая ссылка
В Тамбовской области собираются построить крупный логистический центр на 800 рабочих мест, сообщил вице-президент компании X5 Group Станислав Богданов.
Крупный логистический центр Х5 собираются построить под Тамбовом
  • РИА Новости

«В ближайшем будущем должны реализовывать проект логистического центра, который будет связан с областью потребительского рынка. Это позволит создать новые рабочие места», — цитирует его ТАСС.

По словам Богданова, объём инвестиций в проект составит более 3 млрд рублей. Строительство планируется начать в марте текущего года. На проектную мощность центр должен выйти в 2026 году.

В октябре сообщалось, что Х5 планирует внедрить блокировку продажи просрочки во всех магазинах ретейлера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить