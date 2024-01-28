Крупный логистический центр Х5 собираются построить под Тамбовом

В Тамбовской области собираются построить крупный логистический центр на 800 рабочих мест, сообщил вице-президент компании X5 Group Станислав Богданов.

«В ближайшем будущем должны реализовывать проект логистического центра, который будет связан с областью потребительского рынка. Это позволит создать новые рабочие места», — цитирует его ТАСС.

По словам Богданова, объём инвестиций в проект составит более 3 млрд рублей. Строительство планируется начать в марте текущего года. На проектную мощность центр должен выйти в 2026 году.

В октябре сообщалось, что Х5 планирует внедрить блокировку продажи просрочки во всех магазинах ретейлера.