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Пережившая блокаду Ленинграда Доротея Палей: взаимопомощь людей помогла выжить

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Пережившая фашистскую блокаду Ленинграда Доротея Палей накануне 80-й годовщины полного освобождения города рассказала RT о тех событиях.
Пережившая блокаду Ленинграда Доротея Палей: взаимопомощь людей помогла выжить
  • РИА Новости
  • © Борис Кудояров

«Основной причиной, которая помогла выжить, была хоть какая-то взаимопомощь людей, живших в Ленинграде. Я, например, лично не имела права уйти в детский сад, пока не схожу за водой [на речку]... Я должна была набрать две кастрюли воды, иногда я падала, обливалась, мокрая снова вставала в очередь — была очередь к проруби», — рассказала собеседница.

Чтобы справиться с голодом, по словам женщины, её мама варила кисель из столярного клея. Для борьбы с крысами ей приходилось ночью собирать камни и бросать их в грызунов: тогда наступала тишина и можно было немного поспать.

Также пережившая блокаду Антонина Закржевская рассказала RT, как, будучи маленьким ребёнком, потеряла маму, которая в период блокады много работала и заболела перитонитом.

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