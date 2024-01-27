Кабмин передал часть акватории Азовского моря военным в Крыму для обороны России

Часть акватории Азовского моря передана войсковой части в Керчи для обеспечения обороны России и государственной безопасности. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

В размещённом на сайте официального опубликования правовых актов документе отмечается, что часть акватории Азовского моря передаётся войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование.

Одним из условий обособленного водопользования в документе указывается содержание в исправном состоянии расположенных на водном объекте и эксплуатируемых водопользователем гидротехнических и иных сооружений.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу объявил о создании в Азовском море военно-морского района.