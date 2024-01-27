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Бастрыкин запросил доклад после гибели детей при пожаре под Красноярском

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту гибели двоих детей при пожаре в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Бастрыкин запросил доклад после гибели детей при пожаре под Красноярском
  • РИА Новости

Согласно сообщению, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ерёмину А.Л. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли при пожаре, который произошёл в частном доме в городе Канске Красноярского края.

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