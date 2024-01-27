Путин разрешил некоторым компаниям не раскрывать информацию о своей деятельности

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил экономически значимым компаниям не раскрывать информацию о своей деятельности недружественным странам, в том числе Соединённым Штатам.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что таким компаниям, а также владельцам их акций предоставляется право не подчиняться требованиям по предоставлению информации о себе, которые содержатся в законах «О банках», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «Об аудиторской деятельности», «О консолидированной финансовой отчётности» и других.

Чтобы получить информацию о компании, запрашиваемая сторона должна направить соответствующее уведомление в уполномоченные федеральные органы.

При этом если федеральные структуры направят в компании запрос о такой информации, организации должны будут её предоставить.

Под экономически значимой компанией понимается организация, обладающая существенным значением для экономического суверенитета и безопасности России.