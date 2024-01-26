Путин назвал чушью снижение выплат военным при наличии у них протезов

Нынешний порядок, при котором использование бионических протезов снижает уровень страховых выплат утратившим конечности участникам боевых действий, — это чушь. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

В ходе встречи со студентами — участниками СВО глава государства признался, что его такое положение дел удивило. Путин объяснил, что, когда человеку дают современные средства реабилитации, включая механические протезы, это «фактически заменяет» ему потерянную конечность.

«И снижают в этой связи уровень выплат. Это чушь какая-то, но так прописаны документы, которые не сейчас возникли», — заявил Путин.

Российский лидер назвал это недопустимым и выразил надежду, что правительство приведёт ситуацию в соответствие со здравым смыслом.

Также в ходе встречи глава государства отметил, что в зоне боевых действий в текущее время находятся более 600 тыс. человек.