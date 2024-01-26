В Москве отреставрировали фасад бывшей аптеки Феррейна

В Москве рассказали об окончании работ по восстановлению исторического облика главного фасада здания бывшей аптеки Феррейна на Никольской улице.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра столицы.

Здание построено в XIX веке. В начале XX века аптека была самой известной в Москве и крупнейшей в Европе. Постройка имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

«В настоящее время специалисты завершили реставрацию главного фасада. Он облицован радомским песчаником светло-бежевого оттенка», — прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов распорядился отремонтировать ряд исторических зданий к 650-летнему юбилею Кирова, 23 мая 2024 года.