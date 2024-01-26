В Москве отреставрировали фасад бывшей аптеки Феррейна
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра столицы.
Здание построено в XIX веке. В начале XX века аптека была самой известной в Москве и крупнейшей в Европе. Постройка имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
«В настоящее время специалисты завершили реставрацию главного фасада. Он облицован радомским песчаником светло-бежевого оттенка», — прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
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