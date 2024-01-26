RT в Telegram
Подпишись

В Москве отреставрировали фасад бывшей аптеки Феррейна

Короткая ссылка
В Москве рассказали об окончании работ по восстановлению исторического облика главного фасада здания бывшей аптеки Феррейна на Никольской улице.
В Москве отреставрировали фасад бывшей аптеки Феррейна

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра столицы.

Здание построено в XIX веке. В начале XX века аптека была самой известной в Москве и крупнейшей в Европе. Постройка имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

«В настоящее время специалисты завершили реставрацию главного фасада. Он облицован радомским песчаником светло-бежевого оттенка», — прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов распорядился отремонтировать ряд исторических зданий к 650-летнему юбилею Кирова, 23 мая 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить