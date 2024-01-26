Московская компания вдвое нарастила объём выпуска ореховых снеков в 2023 году
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Об этом пишет сайт kp.ru.
Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова сообщила, что производитель «Амидис Групп» увеличил объёмы производства более чем в два раза по итогам минувшего года.
«При этом выпустил свыше 264 тыс. упаковок продукции», — уточнила она.
Компания производит 186 видов снеков с натуральным составом. До конца года предприятие планирует нарастить производство продукции до 600 тыс. единиц, а также расширить продуктовую линейку.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.