Московская компания вдвое нарастила объём выпуска ореховых снеков в 2023 году

Производитель из Москвы нарастил выпуск ореховых снеков, изготовленных с применением метода сухой обжарки без применения масла для сохранения питательных веществ в продукции.

Об этом пишет сайт kp.ru.

Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова сообщила, что производитель «Амидис Групп» увеличил объёмы производства более чем в два раза по итогам минувшего года.

«При этом выпустил свыше 264 тыс. упаковок продукции», — уточнила она.

Компания производит 186 видов снеков с натуральным составом. До конца года предприятие планирует нарастить производство продукции до 600 тыс. единиц, а также расширить продуктовую линейку.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.