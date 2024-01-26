В Удмуртии 91-летней блокаднице вручили Почётный знак
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Девочкой она проживала в Ленинграде с семьёй. В феврале 1942 года её мать и брат умерли от голода, а сама она попала в детский дом. Позже их эвакуировали через Ладожское озеро в Ярославскую область. В 1947 году нашлась родная тётя, которая забрала девочку из детдома.
Маргарита Коробейникова 40 лет проработала инженером-технологом на производственном объединении «Зангари» в Ижевске. В настоящее время женщине 91 год. У неё две дочери, две внучки и трое правнуков.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минсоцразвития Московской области сообщало о единовременных выплатах жителям региона, которые во время Великой Отечественной войны находились в блокадном Ленинграде.