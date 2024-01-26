Росстат: численность населения России на начало января составила 146,2 млн человек

Численность населения России на начало текущего года составила 146 203 613 человек, говорится в предварительных данных Росстата.

По данным статистического ведомства, численность сельского населения составила почти 36,6 млн человек, а городского — практически 109,6 млн человек.

Также отмечается, что соответствующие цифры были приведены без учета официальной информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Ранее в Росстате сообщили, что на начало прошлого года на 1 тыс. мужчин приходилась 1151 женщина, за десять лет показатель сократился.