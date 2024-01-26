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В аэропорту Шереметьево подтвердили задержание пассажира с муляжом гранаты

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе аэропорта Шереметьево прокомментировали RT сообщения о задержании пассажира с муляжом гранаты.
В аэропорту Шереметьево подтвердили задержание пассажира с муляжом гранаты
  • РИА Новости

«В аэропорту Шереметьево при входе в терминал 26 января в 05:43 мск сотрудники АО «Шереметьево Безопасность» обнаружили предмет, похожий на гранату, при досмотре ручной клади одного из пассажиров. Незамедлительно были проведены регламентные мероприятия, оперативно вызван наряд полиции, проинформированы государственные органы», — рассказали представители.

Отмечается, что прибыли взрывотехники Росгвардии. Силами сотрудников безопасности Шереметьева и Росгвардии граната была изъята и обезврежена.

«В настоящее время гражданин передан в полицию для дальнейшего разбирательства. На работу аэропорта Шереметьево данный инцидент не оказал влияния, продолжается стабильное обслуживание багажа и пассажиров в стандартном режиме», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержали человека, у которого в багаже нашли муляж боевой гранаты Ф-1.

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