В аэропорту Шереметьево подтвердили задержание пассажира с муляжом гранаты

В пресс-службе аэропорта Шереметьево прокомментировали RT сообщения о задержании пассажира с муляжом гранаты.

«В аэропорту Шереметьево при входе в терминал 26 января в 05:43 мск сотрудники АО «Шереметьево Безопасность» обнаружили предмет, похожий на гранату, при досмотре ручной клади одного из пассажиров. Незамедлительно были проведены регламентные мероприятия, оперативно вызван наряд полиции, проинформированы государственные органы», — рассказали представители.

Отмечается, что прибыли взрывотехники Росгвардии. Силами сотрудников безопасности Шереметьева и Росгвардии граната была изъята и обезврежена.

«В настоящее время гражданин передан в полицию для дальнейшего разбирательства. На работу аэропорта Шереметьево данный инцидент не оказал влияния, продолжается стабильное обслуживание багажа и пассажиров в стандартном режиме», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержали человека, у которого в багаже нашли муляж боевой гранаты Ф-1.